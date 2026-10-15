SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Langfristige Performance 15.10.2026 10:03:22

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in SAP SE-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden SAP SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 234,20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,699 SAP SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 8 409,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 196,94 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 15,91 Prozent.

Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 227,70 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 wagte die SAP SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der SAP SE-Aktie lag damals bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

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