SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Frühes Investment
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20.08.2026 10:03:27
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SAP SE von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden SAP SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SAP SE-Anteile bei 233,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,428 SAP SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,53 EUR, da sich der Wert einer SAP SE-Aktie am 19.08.2026 auf 185,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,47 Prozent verringert.
Der Börsenwert von SAP SE belief sich zuletzt auf 210,64 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der SAP SE-Anteilsschein bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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