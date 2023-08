DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Sartorius vz eingefahren

Am 15.08.2013 wurde das Sartorius vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,26 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Sartorius vz-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,935 Sartorius vz-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2023 auf 365,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 804,81 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 704,81 Prozent zugenommen.

Sartorius vz war somit zuletzt am Markt 22,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at