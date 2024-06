DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Sartorius vz-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 178,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,561 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,53 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Papiers am 10.06.2024 auf 248,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 39,53 Prozent.

Der Börsenwert von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 15,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at