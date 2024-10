DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sartorius vz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 278,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,359 Sartorius vz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2024 86,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 241,90 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,24 Prozent verringert.

Alle Sartorius vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at