DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Scout24-Aktien gewesen.

Am 12.05.2016 wurde die Scout24-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,64 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,731 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 101,98 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 11.05.2026 auf 70,70 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,20 Prozent zugenommen.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,92 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at