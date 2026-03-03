Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Rentabler Scout24-Einstieg?
|
03.03.2026 10:04:01
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Scout24-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 53,46 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,871 Scout24-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 70,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,59 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,59 Prozent gesteigert.
Scout24 war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. Euro wert. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Scout24
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
