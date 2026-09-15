Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Profitable Scout24-Anlage? 15.09.2026 10:03:29

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Scout24-Investment verdienen können.

Scout24-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Scout24-Anteile bei 65,06 EUR. Bei einem Scout24-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,370 Scout24-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 1 144,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,45 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 14,43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Scout24 einen Börsenwert von 4,98 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scout24

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08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
07.08.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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