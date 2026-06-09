Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Scout24-Investmentbeispiel 09.06.2026 10:04:08

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Scout24 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,50 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 266,667 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 026,67 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 08.06.2026 auf 75,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 100,27 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 5,30 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Scout24-Anteils fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scout24

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