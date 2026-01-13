Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Rentabler Scout24-Einstieg?
|
13.01.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Scout24-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,439 Scout24-Papiere. Die gehaltenen Scout24-Papiere wären am 12.01.2026 13 185,98 EUR wert, da der Schlussstand 86,50 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 31,86 Prozent vermehrt.
Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
09:45
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Scout24-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
09:33
|Scout24-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight (finanzen.at)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)