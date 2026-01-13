Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Rentabler Scout24-Einstieg? 13.01.2026 10:03:41

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Scout24-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Scout24-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152,439 Scout24-Papiere. Die gehaltenen Scout24-Papiere wären am 12.01.2026 13 185,98 EUR wert, da der Schlussstand 86,50 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 31,86 Prozent vermehrt.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,21 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Scout24

