DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, hätte er nun 176,991 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 68,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 053,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,53 Prozent gesteigert.

Scout24 war somit zuletzt am Markt 4,72 Mrd. Euro wert. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Scout24-Anteils lag damals bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at