Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Lukrative Scout24-Anlage?
|
04.08.2026 10:03:42
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 04.08.2016 wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,248 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 046,32 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 03.08.2026 auf 75,10 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 104,63 Prozent.
Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. Euro. Das Scout24-IPO fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
03.08.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
31.07.26