Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Lukrative Scout24-Anlage? 04.08.2026 10:03:42

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Scout24-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.08.2016 wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,248 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 046,32 EUR, da sich der Wert eines Scout24-Papiers am 03.08.2026 auf 75,10 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 104,63 Prozent.

Scout24 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. Euro. Das Scout24-IPO fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Scout24-Anteils auf 30,75 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scout24

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