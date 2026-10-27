Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Anlage
|
27.10.2026 10:03:29
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Scout24-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Scout24-Anteile bei 31,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,051 Anteile im Depot. Die gehaltenen Scout24-Anteile wären am 26.10.2026 2 690,71 EUR wert, da der Schlussstand 83,95 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 690,71 EUR, was einer positiven Performance von 169,07 Prozent entspricht.
Scout24 wurde am Markt mit 5,72 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Scout24-Papier bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
26.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.10.26
|Scout24-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|83,35
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.