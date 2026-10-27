DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das Scout24-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Scout24-Anteile bei 31,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,051 Anteile im Depot. Die gehaltenen Scout24-Anteile wären am 26.10.2026 2 690,71 EUR wert, da der Schlussstand 83,95 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 690,71 EUR, was einer positiven Performance von 169,07 Prozent entspricht.

Scout24 wurde am Markt mit 5,72 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Scout24-Papiers fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Scout24-Papier bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at