Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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Profitable Scout24-Investition? 13.10.2026 10:03:47

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Scout24-Aktien gewesen.

Am 13.10.2023 wurde das Scout24-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,44 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 152,812 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 208,74 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 12.10.2026 auf 73,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,09 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Scout24 belief sich jüngst auf 4,94 Mrd. Euro. Am 01.10.2015 fand der erste Handelstag der Scout24-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Scout24-Anteils lag damals bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Scout24

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12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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28.09.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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