Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Profitables Scout24-Investment?
|
10.02.2026 10:04:07
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 63,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Scout24-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,572 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.02.2026 117,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 74,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,77 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Scout24 eine Marktkapitalisierung von 5,24 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Scout24-Aktie bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
