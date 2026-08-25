DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Scout24-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Scout24-Papier an diesem Tag 71,78 EUR wert. Bei einem Scout24-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,931 Scout24-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 77,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 078,99 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent.

Alle Scout24-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,39 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at