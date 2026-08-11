DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Scout24 eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Scout24-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 117,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 84,890 Scout24-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 417,66 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 10.08.2026 auf 75,60 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 35,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Scout24 eine Börsenbewertung in Höhe von 5,18 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der erste festgestellte Kurs eines Scout24-Anteils lag damals bei 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at