Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Anlage unter der Lupe
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17.11.2026 10:03:25
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Scout24-Aktie an diesem Tag bei 64,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 15,432 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (90,85 EUR), wäre die Investition nun 1 402,01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,20 Prozent gesteigert.
Scout24 wurde am Markt mit 6,20 Mrd. Euro bewertet. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Scout24-Aktie bei 30,75 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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