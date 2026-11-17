Bei einem frühen Investment in Scout24-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Scout24-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Scout24-Aktie an diesem Tag bei 64,80 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investiert hat, hat nun 15,432 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (90,85 EUR), wäre die Investition nun 1 402,01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,20 Prozent gesteigert.

Scout24 wurde am Markt mit 6,20 Mrd. Euro bewertet. Die Scout24-Aktie ging am 01.10.2015 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Scout24-Aktie bei 30,75 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at