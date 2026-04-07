Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Investment im Blick
|
07.04.2026 10:03:42
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Scout24-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 67,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,929 Scout24-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Scout24-Papiers auf 66,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 815,09 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,85 Prozent.
Scout24 wurde am Markt mit 4,64 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Scout24-Aktie fand am 01.10.2015 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Scout24-Papiers lag damals bei 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Scout24
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