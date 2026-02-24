Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

Scout24-Investition 24.02.2026 10:04:07

DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Verlust hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Scout24-Aktie gebracht.

Die Scout24-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 94,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 105,876 Scout24-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.02.2026 7 374,27 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,26 Prozent verringert.

Der Marktwert von Scout24 betrug jüngst 4,93 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Scout24-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Die Scout24-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Scout24

