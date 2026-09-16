DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens-Aktie Anlegern gebracht.

Siemens-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 93,53 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,069 Siemens-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 276,71 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 15.09.2026 auf 258,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 176,71 Prozent angezogen.

Siemens war somit zuletzt am Markt 199,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at