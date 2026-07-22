DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.07.2016 wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 85,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Siemens-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,699 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 164,03 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Papiers am 21.07.2026 auf 270,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 216,40 Prozent angewachsen.

Siemens war somit zuletzt am Markt 202,11 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at