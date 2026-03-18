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Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Lukrativer Siemens-Einstieg? 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Siemens-Papier letztlich bei 137,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Siemens-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,280 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 595,44 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 17.03.2026 auf 219,15 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 595,44 EUR entspricht einer Performance von +59,54 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 167,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

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