Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lukrativer Siemens-Einstieg?
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18.03.2026 10:04:50
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Siemens-Papier letztlich bei 137,36 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Siemens-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,280 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 595,44 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 17.03.2026 auf 219,15 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 595,44 EUR entspricht einer Performance von +59,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 167,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
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