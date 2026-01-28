Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnende Siemens-Anlage?
|
28.01.2026 10:04:00
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 129,72 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,771 Siemens-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 195,34 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 27.01.2026 auf 253,40 EUR belief. Mit einer Performance von +95,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Siemens belief sich zuletzt auf 198,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
