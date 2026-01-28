Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Siemens-Anlage? 28.01.2026 10:04:00

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Siemens-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Siemens-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 129,72 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,771 Siemens-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 195,34 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 27.01.2026 auf 253,40 EUR belief. Mit einer Performance von +95,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Siemens belief sich zuletzt auf 198,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten