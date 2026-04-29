Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Performance unter der Lupe 29.04.2026 10:03:44

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Siemens-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Siemens-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens-Aktie an diesem Tag 82,14 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Siemens-Aktie investierten, hätten nun 12,174 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 251,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 057,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 205,75 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Siemens zuletzt 191,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

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