Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Siemens-Investition? 21.01.2026 10:04:21

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siemens-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 141,88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,482 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens-Anteile wären am 20.01.2026 17 881,31 EUR wert, da der Schlussstand 253,70 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 78,81 Prozent vermehrt.

Alle Siemens-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten