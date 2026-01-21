DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siemens-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 141,88 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,482 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens-Anteile wären am 20.01.2026 17 881,31 EUR wert, da der Schlussstand 253,70 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 78,81 Prozent vermehrt.

Alle Siemens-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 199,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at