DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 28.02.2019 wurde das Siemens-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,66 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,540 Siemens-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 038,14 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 27.02.2024 auf 176,62 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 103,81 Prozent.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 137,57 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at