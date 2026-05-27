Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Rentabler Siemens-Einstieg? 27.05.2026 10:03:35

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Siemens-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 88,97 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Siemens-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,404 Siemens-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 635,63 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 26.05.2026 auf 272,55 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 206,36 Prozent angewachsen.

Siemens wurde am Markt mit 210,96 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com

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