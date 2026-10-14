Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Lukratives Siemens-Investment? 14.10.2026 10:05:04

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Siemens-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2016 wurde das Siemens-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 94,97 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Siemens-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,530 Siemens-Aktien. Die gehaltenen Siemens-Papiere wären am 13.10.2026 2 890,42 EUR wert, da der Schlussstand 274,50 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 189,04 Prozent.

Siemens wurde am Markt mit 210,19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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