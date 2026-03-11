DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siemens-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siemens-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Siemens-Aktie bei 223,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,448 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens-Papiers auf 232,15 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,01 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,01 Prozent erhöht.

Der Siemens-Wert an der Börse wurde auf 176,96 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at