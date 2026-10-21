Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Langfristige Investition
|
21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 241,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 41,339 Siemens-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 10 758,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 260,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,59 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 202,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
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