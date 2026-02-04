Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Frühe Anlage
|
04.02.2026 10:04:58
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Siemens-Anteile bei 76,75 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Siemens-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,029 Siemens-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens-Papiers auf 260,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 396,73 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 239,67 Prozent.
Siemens war somit zuletzt am Markt 203,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
