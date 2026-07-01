Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Siemens-Anlage
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01.07.2026 10:04:13
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Siemens-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Siemens-Papier an diesem Tag 215,65 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Siemens-Aktie investierten, hätten nun 4,637 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 1 303,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 281,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,37 Prozent zugenommen.
Siemens erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 205,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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