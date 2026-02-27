DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: Dieser Dividende blicken Siemens Energy-Aktionäre entgegen

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Siemens Energy am 26.02.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,70 EUR je Aktie beschlossen.

Siemens Energy-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Siemens Energy-Titel via XETRA bei einem Wert von 164,85 EUR. Am 27.02.2026 wird der Siemens Energy-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Siemens Energy-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Der Siemens Energy-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,70 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 0,00 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Siemens Energy via XETRA 198,21 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 199,48 Prozent stärker zugelegt als der Siemens Energy-Kurs.

Dividendenvorhersage von Siemens Energy

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,70 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,02 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Siemens Energy

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Siemens Energy beträgt aktuell 144,895 Mrd. EUR. Siemens Energy besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 61,05. 2025 setzte Siemens Energy 39,077 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR.

Redaktion finanzen.at