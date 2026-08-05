DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Siemens Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Siemens Energy-Papier bei 23,17 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 431,593 Siemens Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 150,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65 110,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 551,10 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Siemens Energy einen Börsenwert von 126,20 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 fand der erste Handelstag des Siemens Energy-Papiers an der Börse XETRA statt. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at