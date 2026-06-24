Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Rentable Siemens Energy-Anlage? 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.06.2025 wurden Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Siemens Energy-Papier an diesem Tag 91,12 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 109,745 Siemens Energy-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers auf 162,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 833,63 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,34 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 144,67 Mrd. Euro wert. Siemens Energy-Papiere wurden am 28.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Energy-Aktie bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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