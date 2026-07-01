Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Siemens Energy-Anlage 01.07.2026 10:04:13

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Siemens Energy-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,180 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (165,80 EUR), wäre das Investment nun 1 024,72 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 924,72 Prozent angezogen.

Siemens Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134,34 Mrd. Euro. Siemens Energy-Papiere wurden am 28.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Siemens Energy-Aktie lag damals bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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