Siemens Energy Aktie

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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Rentables Siemens Energy-Investment? 23.09.2026 10:03:49

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Siemens Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Siemens Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Siemens Energy-Aktie 12,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,100 Siemens Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 181,53 EUR, da sich der Wert einer Siemens Energy-Aktie am 22.09.2026 auf 145,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 081,53 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 122,45 Mrd. Euro wert. Die Siemens Energy-Aktie wurde am 28.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens Energy AG

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