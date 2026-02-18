DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Siemens Energy-Aktie an diesem Tag 32,51 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 307,598 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.02.2026 49 538,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 161,05 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 49 538,60 EUR, was einer positiven Performance von 395,39 Prozent entspricht.

Alle Siemens Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 139,76 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Siemens Energy-Anteils fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Siemens Energy-Papiers auf 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at