Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Performance unter der Lupe
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29.04.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Siemens Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Siemens Energy-Papier an diesem Tag 69,76 EUR wert. Bei einem Siemens Energy-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,433 Siemens Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 247,96 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 28.04.2026 auf 172,98 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 247,96 EUR entspricht einer Performance von +147,96 Prozent.
Siemens Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 151,76 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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