DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Siemens Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Siemens Energy-Papier an diesem Tag 69,76 EUR wert. Bei einem Siemens Energy-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,433 Siemens Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 247,96 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 28.04.2026 auf 172,98 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 247,96 EUR entspricht einer Performance von +147,96 Prozent.

Siemens Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 151,76 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at