Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Lohnendes Siemens Energy-Investment?
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21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Siemens Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Siemens Energy-Papier letztlich bei 10,87 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 91,996 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 11 988,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 130,32 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 098,90 Prozent.
Siemens Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 112,40 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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