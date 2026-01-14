Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Siemens Energy-Investment im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Siemens Energy-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Siemens Energy-Aktie letztlich bei 18,79 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,322 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 693,72 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 13.01.2026 auf 130,35 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 593,72 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 109,66 Mrd. Euro. Siemens Energy-Papiere wurden am 28.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Siemens Energy-Papiers lag damals bei 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
