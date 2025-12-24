DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Siemens Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 35,448 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (120,75 EUR), wäre das Investment nun 4 280,40 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 328,04 Prozent angezogen.

Am Markt war Siemens Energy jüngst 102,00 Mrd. Euro wert. Das Siemens Energy-IPO fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Siemens Energy-Aktie belief sich damals auf 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at