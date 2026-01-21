DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 31,114 Anteile im Depot. Die gehaltenen Siemens Energy-Papiere wären am 20.01.2026 4 128,81 EUR wert, da der Schlussstand 132,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 312,88 Prozent.

Siemens Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 114,74 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Siemens Energy-Anteils fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Siemens Energy-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,01 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at