DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Siemens Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,92 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 52,868 Siemens Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 961,93 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 10.02.2026 auf 150,60 EUR belief. Mit einer Performance von +696,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 135,06 Mrd. Euro wert. Der Siemens Energy-Börsengang fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at