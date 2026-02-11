Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Langfristige Investition
|
11.02.2026 10:04:06
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Siemens Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,92 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 52,868 Siemens Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 961,93 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 10.02.2026 auf 150,60 EUR belief. Mit einer Performance von +696,19 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 135,06 Mrd. Euro wert. Der Siemens Energy-Börsengang fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers lag beim Börsengang bei 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27