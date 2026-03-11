Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Rentable Siemens Energy-Investition?
|
11.03.2026 10:03:51
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient
Am 11.03.2023 wurden Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,86 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 503,525 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79 405,84 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Anteils am 10.03.2026 auf 157,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +694,06 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Siemens Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 134,89 Mrd. Euro. Das Siemens Energy-IPO fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|154,90
|-0,90%
