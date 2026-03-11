DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Am 11.03.2023 wurden Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,86 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 503,525 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79 405,84 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Anteils am 10.03.2026 auf 157,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +694,06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Siemens Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 134,89 Mrd. Euro. Das Siemens Energy-IPO fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at