WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Rentable Siemens Energy-Investition? 11.03.2026 10:03:51

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Siemens Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.03.2023 wurden Siemens Energy-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,86 EUR. Bei einem Siemens Energy-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 503,525 Siemens Energy-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79 405,84 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Anteils am 10.03.2026 auf 157,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +694,06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Siemens Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 134,89 Mrd. Euro. Das Siemens Energy-IPO fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

03.03.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 154,90 -0,90% Siemens Energy AG

