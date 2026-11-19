Bei einem frühen Siemens Healthineers-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Siemens Healthineers-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 41,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 241,721 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 597,05 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 18.11.2026 auf 43,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,97 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Siemens Healthineers belief sich zuletzt auf 48,46 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 wurden Siemens Healthineers-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at