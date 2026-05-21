Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Frühe Investition 21.05.2026 10:03:40

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Siemens Healthineers-Aktie gebracht.

Das Siemens Healthineers-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 46,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,155 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 34,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,77 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 26,23 Prozent verkleinert.

Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,90 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Siemens AG

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15.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
12.05.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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