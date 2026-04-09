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Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Siemens Healthineers-Investition 09.04.2026 10:03:27

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Siemens Healthineers-Investment verlieren können.

Siemens Healthineers-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Siemens Healthineers-Papier bei 42,43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,357 Siemens Healthineers-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,28 EUR, da sich der Wert einer Siemens Healthineers-Aktie am 08.04.2026 auf 37,88 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,72 Prozent verringert.

Der Siemens Healthineers-Wert an der Börse wurde auf 40,14 Mrd. Euro beziffert. Das Siemens Healthineers-Papier wurde am 16.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: testing / Shutterstock.com

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