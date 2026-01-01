Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Profitabler Siemens Healthineers-Einstieg?
|
01.01.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 01.01.2021 wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 41,98 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 23,821 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 1 070,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,92 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 070,03 EUR, was einer positiven Performance von 7,00 Prozent entspricht.
Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
29.12.25