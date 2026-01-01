DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 01.01.2021 wurde die Siemens Healthineers-Aktie via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 41,98 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens Healthineers-Aktie investiert, befänden sich nun 23,821 Siemens Healthineers-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 1 070,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,92 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 070,03 EUR, was einer positiven Performance von 7,00 Prozent entspricht.

Siemens Healthineers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Siemens Healthineers-Aktie fand am 16.03.2018 an der Börse XETRA statt. Das Siemens Healthineers-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

